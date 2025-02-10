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        Gerze ve Türkeli'de ekmek fiyatlarına zam yapıldı

        Sinop'un Gerze ve Türkeli ilçesinde ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:25 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:25
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        Gerze ve Türkeli'de ekmek fiyatlarına zam yapıldı
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        Sinop’un Gerze ve Türkeli ilçesinde ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

        Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilçede 10 liraya satılan 200 gramlık ekmek fiyatının artan maiyetler nedeniyle 12,50 liraya çıkarıldığı vurgulandı.

        Açıklamada yeni fiyat tarifesinin uygulamaya konulduğu belirtildi.

        Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan yapılan açıklamada da ilçede 200 gramlık ekmeğin yeni tarifeyle 12,50 liradan satılmaya başlandığı duyuruldu.

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