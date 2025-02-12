Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarıyla mücadele kapsamında Erfelek ilçesinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 2 tabanca, 2 tüfek, 13 cep telefonu ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.