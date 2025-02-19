Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 58 gram uyuşturucu madde ile 47 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ayancık ve Saraydüzü ilçelerinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

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