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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:41 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:58
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ayancık ve Saraydüzü ilçelerinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 58 gram uyuşturucu madde ile 47 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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