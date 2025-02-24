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        Sinop'ta karla mücadele devam ediyor

        Sinop'ta kar yağışı nedeniyle 242 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:50 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:05
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        Sinop'ta karla mücadele devam ediyor
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        Sinop'ta kar yağışı nedeniyle 242 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte dört gündür aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar nedeniyle 242 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, tüm okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

        İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri ise kent ve ilçe merkezlerinde tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        Emniyet ve jandarma ekiplerinin kar lastiği ve zincir denetimlerini sürdürdüğü kentte, Sinop Üniversitesi de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı birimlerinde eğitime bir gün ara verdi.

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