Sinop'ta kar nedeniyle mahsur kalan 74 hasta ekiplerce hastanelere ulaştırıldı

Sinop'ta, kar nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan 74 hasta ekiplerin yardımıyla hastanelere ulaştırıldı.

Vali Mustafa Özarslan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, zorlu kış şartlarında devlet olarak milletin hizmetinde olmaya devam ettiklerini belirtti.

Hastaların yardımına koşarak hayatlarına dokunan kahramanlara fedakarlıkları için teşekkür eden Özarslan, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Karla mücadelede önceliğimiz, acil durumlar, hasta nakilleri, diyaliz ve cenaze hizmetleri oldu. Yoğun kar yağışının yaşandığı son 4 günde ekiplerimizce 74 hastanın sağlık kuruluşlarına nakli için yol açma işi gerçekleştirildi. Sahada büyük bir fedakarlıkla görev yapan İl Özel İdaresi, AFAD, orman ve sağlık teşkilatları çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Hastanelere sevk edilen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."