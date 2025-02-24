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        Sinop'ta eğitime kar engeli

        Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 19:04 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:04
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        Sinop'ta eğitime kar engeli
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        Sinop’ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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