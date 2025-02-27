Boyabat'ta konaklama tesisleri denetleniyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde konaklama tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hasan Kara, gazetecilere, belediye olarak 2634 sayılı turizmi teşvik kanununun 5 ve 11’inci maddeleri uyarınca kendi sorumluluk alanlarındaki konaklama tesislerinde denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerin ilçede daha kaliteli ve güvenli bir konaklama hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

“Belediyemiz tarafından oluşturulan komisyon aracılığıyla, bu oteller ruhsat, imar, denetim, belgelendirme ve itfaiye açısından detaylı bir şekilde inceleniyor. Denetimler, otellerin ilçemizde güvenli ve mevzuata uygun hizmet sunmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu süreç, hem vatandaşlarımızın hem de misafirlerimizin huzur ve güvenliğini ön planda tutarak, otel işletmelerinin standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Denetimler ilçemizde daha kaliteli ve güvenli bir konaklama hizmeti sunulmasına katkı sağlayacaktır."