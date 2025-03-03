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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Erfelek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:18 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:19
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sinop’un Erfelek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Bahri Öztürk'ün kullandığı 34 TV 2729 plakalı otomobil, Kadir Bozkurt Bulvarı üzerinde karşı yönden gelen Selim Çakır idaresindeki 37 BD 598 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile 37 BD 598 plakalı otomobilde bulunan Neriman Çakır, sağlık ekiplerince Erfelek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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