Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sinop'un Erfelek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sinop’un Erfelek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bahri Öztürk'ün kullandığı 34 TV 2729 plakalı otomobil, Kadir Bozkurt Bulvarı üzerinde karşı yönden gelen Selim Çakır idaresindeki 37 BD 598 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 37 BD 598 plakalı otomobilde bulunan Neriman Çakır, sağlık ekiplerince Erfelek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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