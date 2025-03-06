Sinop'ta 3 evin yıkıldığı heyelanda 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Zarar gören evlerden 2 kişiyi yaralı olarak çıkaran ekipler, mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarına devam ediyor.

Düz köyde gece saatlerinde meydana gelen heyelanda, ilk belirlemelere göre 3 ev ve 1 samanlık zarar gördü.

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