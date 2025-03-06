Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta 3 evin yıkıldığı heyelanda 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde 3 evin yıkıldığı heyelanda 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 01:56 Güncelleme: 06.03.2025 - 02:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta 3 evin yıkıldığı heyelanda 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı
        ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesinde 3 evin yıkıldığı heyelanda 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

        Düz köyde gece saatlerinde meydana gelen heyelanda, ilk belirlemelere göre 3 ev ve 1 samanlık zarar gördü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Zarar gören evlerden 2 kişiyi yaralı olarak çıkaran ekipler, mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ece Gürel sağ olarak bulundu
        Ece Gürel sağ olarak bulundu
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Ukrayna hava savunması zor durumda kalabilir
        Ukrayna hava savunması zor durumda kalabilir
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta öğrenciler meslek sahibi ustalarla buluşturuldu
        Sinop'ta öğrenciler meslek sahibi ustalarla buluşturuldu
        Boyabat'ta ORKÖY toplantısı gerçekleştirildi
        Boyabat'ta ORKÖY toplantısı gerçekleştirildi
        Gerze ve Saraydüzü'nde öğrencilere yangına müdahale eğitimi verildi
        Gerze ve Saraydüzü'nde öğrencilere yangına müdahale eğitimi verildi
        Ramazanda balık satışları azaldı fiyatlar düştü
        Ramazanda balık satışları azaldı fiyatlar düştü
        Türkeli'de çıkan baca yangını söndürüldü
        Türkeli'de çıkan baca yangını söndürüldü
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı