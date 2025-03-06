GÜNCELLEME - Sinop'ta 3 evin yıkıldığı heyelanda 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde 3 evin yıkıldığı heyelanda 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Düz köyde gece saatlerinde meydana gelen heyelanda, ilk belirlemelere göre 3 ev ve 1 samanlık zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zarar gören evlerden 2 kişiyi yaralı olarak çıkaran ekipler, mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarına devam ediyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, gazetecilere, saat 23.41'de 112 Acil Çağrı Merkezine heyelan ihbarı geldiğini belirtti.

Heyelanda vatandaşların göçük altında kaldığı bilgisi üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini aktaran Özarslan, şunları kaydetti:

"UMKE, belediye, itfaiye, İl Özel İdare ve jandarmamız olay yerine hareket ettiler. Aynı zamanda Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da emirleriyle, Samsun ve Kastamonu illerimizden 20 kişilik AFAD kurtarma ekipleri de yola çıktılar. En kısa sürede ulaşacaklar. Şu anda göçük altında karı koca 2 vatandaşımız bulunmakta. Kendilerinden ses almaktayız. Sinop AFAD ekibimiz şu anda kurtarma çalışmaları yürütmekte. Dileğimiz, inşallah sağ salim vatandaşlarımıza ulaşmamız. Bütün tedbirlerimizi aldık. Kendi imkanlarıyla çıkan bir ailenin kızı da şu anda tedbir amaçlı hastanede, herhangi bir sağlık problemi yok. Çalışmaları titizlikle takip ediyoruz."