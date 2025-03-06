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        Sinop'ta üniversite öğrencileri iftar programında buluştu

        Sinop'un Boyabat ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 21:17 Güncelleme: 06.03.2025 - 21:17
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        Sinop'ta üniversite öğrencileri iftar programında buluştu
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Nurhat Özkalaycı ve öğrenciler katıldı.

        Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin ramazan ayını tebrik etti.

        Ramazan ayının manevi atmosferinde gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize başarılı bir eğitim süreci diliyorum. Böyle anlamlı bir ayda bu organizasyonu düzenledikleri için gençlik spor il müdürümüze teşekkür ederiz. Katılımları için protokol üyelerimize, öğrencilerimize, bu hizmetin sağlanmasında emek veren ilçe gençlik spor müdürümüz ve çalışanlarına teşekkür ediyorum."

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