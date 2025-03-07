AFAD Başkan Yardımcısı Bozkurt, Sinop'taki heyelan bölgesini inceledi

AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Sinop'ta 3 evin yıkıldığı heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bozkurt, beraberinde Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ve AFAD Sinop İl Müdürü Hüsamettin Kars ile heyelanın meydana geldiği Düz köyde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bozkurt, daha sonra heyelan alanını inceledi, yetkililerle bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düz köyde 5 Mart'ta gece saatlerinde meydana gelen heyelanda 3 ev yıkılmış, göçük altında kalan 4 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı.