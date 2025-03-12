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        Boyabat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçelerinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:10 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:10
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        Boyabat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi
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        Sinop'un Boyabat ilçelerinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Boyabat İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Özge Nur Özden, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Türk halkının en kötü, en zor şartlarda bile tek yürek, tek bilek olarak ülkesinin bağımsızlığına göz dikenleri perişan ettiğini söyledi.

        Boyabat İmam Hatip Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ve Boyabat Mehmet Albayrak Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu programda hazırlanan video ve gösteriler ardından ilçede çeşitli dallarda ödül kazanan öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

        Programa, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, AK Parti İlçe Başkanı Sefa Semih Erol, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

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