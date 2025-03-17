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        Gerze'de motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:39 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:52
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        Gerze'de motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        İ.E'nin kullandığı motosiklet, ilçe merkezi Sinop Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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