Gerze'de motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
İ.E'nin kullandığı motosiklet, ilçe merkezi Sinop Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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