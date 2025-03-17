Sinop'ta minik öğrenciler gemi maketiyle dolaşarak bahşiş topladı

Sinop'ta anaokulu öğrencileri, "Helesa Şenliği" kapsamında özel hazırlanmış gemi maketi ile kent sokaklarında dolaşıp bahşiş topladı.

Zübeyde Hanım Anaokulu tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri çerçevesinde minik öğrenciler, çok eski dönemlerde fırtınadan kaçarak Sinop Limanı'na sığınan gemicilerden kaldığı tahmin edilen "Helesa" geleneğini canlandırdı.

Öğrenciler, özel hazırladıkları gemi maketiyle kent sokaklarında dolaşarak bahşiş topladı ve çeşitli maniler seslendirdi.

Öğrencilere bahşiş veren vatandaşlar söylenen manilere eşlik etti.

Daha sonra okul bahçesinde devam eden programda öğrencilere yönelik Hacivat-Karagöz gölge oyunu, ramazan davulcusu eşliğinde mani okunması ve ramazan pidesi yapımı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, AA muhabirine, çocukların milli ve manevi değerlere sahip, topluma faydalı birer fert olarak yetişmelerini önemsediklerini söyledi.

Ramazan ayında minik öğrencileri kültürel etkinliklerle buluşturmak istediklerini vurgulayan Cebeci, "Çocuklarımıza verdiğimiz en önemli kültürel miraslardan birisi Sinop'un yüzyıllar öncesine dayanan Helesa geleneği. Çocuklarımıza bu yaşta bu geleneği öğretmek istedik. Kültürel mirası gelecek nesillere taşımak ve farkındalığı artırmak adına ramazan ayı içinde çocuklara yönelik birtakım etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Etkinlik, çocuklara ramazan şerbeti ve mısır ikram edilmesiyle son buldu.

- Helesa geleneği

Helesa Şenliği'nin çok eski dönemlerde fırtınadan kaçarak Sinop Limanı'na sığınan gemicilerden kaldığı rivayet ediliyor.

Haftalarca mahsur kalınca erzakları tükenen tayfaların, bir filikayla kente gelip ellerinde fenerle evleri dolaşarak "Helesa, yelesa, heyamola yusa, yusa hop" şeklinde mani söyleyerek yardım topladığına inanılıyor.

Kentte uzun yıllardır düzenlenen "Helesa Şenliği" bu hikayeye dayandırılarak yaşatılıyor.