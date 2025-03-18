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        Sinop'ta elektrik akımına kapılan büyükbaş telef oldu

        Sinop'un Türkeli ilçesinde elektrik akımına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 06:09 Güncelleme: 18.03.2025 - 06:38
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        Sinop'ta elektrik akımına kapılan büyükbaş telef oldu
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde elektrik akımına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.

        Yapraklı Köyü'nde ormanlık alanda bir büyükbaş, elektrik akımına kapıldı.

        Olayı fark eden hayvan sahibi Ömer Aydın, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

        Olay yerine gelen Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri, akımını kesip bölgedeki arızayı giderdi.

        Ömer Aydın, yaptığı açıklamada, son üç yıl içinde aynı olay nedeniyle üç hayvanının telef olduğunu belirterek, bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

        Galeri
        Galeri

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