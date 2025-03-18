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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:57 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:04
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Şerafettin Yalçın idaresindeki 57 AE 275 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Pervane yokuşunda Burhan Kalemtaş'ın kullandığı 57 AAZ 431 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile Şerife Özkul, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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