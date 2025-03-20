Şiddete karşı mücadele projesi kapsamında kız öğrenciler savunma sporları öğreniyor

Sinop'ta, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Taekwondo ve Judo Öğreniyorum" projesi kapsamında kız öğrencilere savunma teknikleri eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı çerçevesinde desteklenen ve Sinop Üniversitesi Ultra Aslan-Uni Öğrenci Topluluğunca hayata geçirilen projeyle, kız öğrenciler taekwondo ve judo öğreniyor.

Otuz kız öğrencinin katıldığı, 2 ay sürecek kursta savunma tekniklerinin yanı sıra sporun sosyalleşmeye etkisi anlatılacak.

Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkal Arslanoğlu, AA muhabirine, üniversite olarak birçok toplumsal konuda duyarlılık sahibi olduklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin de toplumsal bir konu olduğunu ve buna dikkati çekmek amacıyla projeler hayata geçirdiklerini vurgulayan Arslanoğlu, verilen eğitimlerle kız öğrencilerin kendilerine olan öz güvenlerinin artacağına inandıklarını söyledi.

Arslanoğlu, projenin iki ay süreyle devam edeceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Üniversitemiz spor bilimleri fakültesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde projemizi gerçekleştirdik. Bu noktada üniversitemizdeki kız öğrencilere taekwondo ve judo öğreterek en azından kadına karşı şiddete yönelik bir farkındalık yaratmak istedik. İki ay sürecek eğitimlere şu an 30 öğrencimiz başvurdu, onlarla birlikte eğitimleri tamamlayacağız. Tabii bunun yanında sporun sosyalleşmeye etkisi, psikolojik boyutu bunlarla ilgili de hocalarımızın destekleri olacak. Amacımız burada tabii ki şiddete teşvik etmek değil, toplumdaki kanayan yaraya bir nebze de olsa parmak basabilmek. Projeyle kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde fiziksel ve psikolojik olarak daha sağlam durabilmelerine katkı sunmak gibi bir hedefimiz var."

Eğitime katılan 3. sınıf öğrencisi Kader Çotur, projeden hocalarının yaptığı bilgilendirme sayesinde haberdar olduğunu söyledi.

Daha sonra arkadaşlarıyla projede yer almak için başvuruda bulunduklarını ifade eden Çotur, "Burada savunma teknikleriyle ilgili bilgi edinmek bizim için güzel olacak. Bizim öz güven kazanmamız amacıyla böyle bir proje başlattılar. Açıkçası biz çok memnun olduk. Birçok kadının fiziksel olarak kendini savunmayla ilgili bilgisi yok. Biz buradan inşallah bir şeyler öğrenip çıkarız ki dışarıda daha öz güvenle dolaşıp gezebilelim." diye konuştu.