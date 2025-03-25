Boyabat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
C.Ö. idaresindeki 55 EP 277 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halindeyken Y.C.Ö. idaresindeki 57 ABM 103 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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