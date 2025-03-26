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        Dikmen'de kaymakamlık personeline afet farkındalık eğitimi verildi

        Sinop'un Dikmen ilçesinde kaymakamlık personeline yönelik, afet farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:19 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:23
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        Dikmen'de kaymakamlık personeline afet farkındalık eğitimi verildi
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        Sinop’un Dikmen ilçesinde kaymakamlık personeline yönelik, afet farkındalık eğitimi verildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Dikmen Kaymakamlığı'nda verilen eğitime Kaymakam Oğuzhan Doğancı ve kaymakamlık çalışanları katıldı.

        Eğitimde katılımcılara, yangın, deprem ve sel gibi yaşanması muhtemel afet durumlarında yapılması gerekenler hakkında teorik bilgiler aktarıldı.

        Eğitimin ardından kaymakamlık bahçesinde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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