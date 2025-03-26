Dikmen'de kaymakamlık personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Eğitimde katılımcılara, yangın, deprem ve sel gibi yaşanması muhtemel afet durumlarında yapılması gerekenler hakkında teorik bilgiler aktarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Dikmen Kaymakamlığı'nda verilen eğitime Kaymakam Oğuzhan Doğancı ve kaymakamlık çalışanları katıldı.

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