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        Sinop'ta otomobilin uçuruma devrildiği kazada sürücü yara almadı

        Sinop'ta otomobilin uçuruma devrildiği kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:55 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:55
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        Sinop'ta otomobilin uçuruma devrildiği kazada sürücü yara almadı
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        Sinop'ta otomobilin uçuruma devrildiği kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

        Sürücü Ş.U, 57 AJ 706 plakalı otomobilini kent merkezi Ordu Caddesi üzerine park etmek istedi.

        Bu sırada kontrolden çıkan araç 15 metre yükseklikten uçuruma düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Ş.U. yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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