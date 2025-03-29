Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Ayancık'ta fırın ve marketlerde denetim gerçekleştirildi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde zabıta ekipleri tarafından fırın ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:04 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayancık'ta fırın ve marketlerde denetim gerçekleştirildi
        ABONE OL

        Sinop'un Ayancık ilçesinde zabıta ekipleri tarafından fırın ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

        Ayancık Belediyesi Zabıta ekiplerince ilçede faaliyet gösteren marketlerde, etiket, hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve reyon fiyatlarına yönelik denetim yapıldı.

        Ekipler ayrıca ekmek üretimi yapan fırınlarda da gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gramaj, hijyen ve fiyat denetimlerinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Trabzon'da kazanan yok!
        Trabzon'da kazanan yok!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak

        Benzer Haberler

        Sinop Valisi Özarslan, trafik denetimine katıldı
        Sinop Valisi Özarslan, trafik denetimine katıldı
        Sinop'ta kaçak avlanan kalkan balıkları kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşl...
        Sinop'ta kaçak avlanan kalkan balıkları kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşl...
        Sinop'ta meydana gelen kazada iki araçta hasar oluştu
        Sinop'ta meydana gelen kazada iki araçta hasar oluştu
        Dikmen'de Kaymakam Doğancı, lise öğrencileriyle buluştu
        Dikmen'de Kaymakam Doğancı, lise öğrencileriyle buluştu
        Sinop'ta üniversite öğrencileri ramazanda yaşlıları yalnız bırakmadı
        Sinop'ta üniversite öğrencileri ramazanda yaşlıları yalnız bırakmadı
        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı