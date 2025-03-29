Ayancık'ta fırın ve marketlerde denetim gerçekleştirildi

Ekipler ayrıca ekmek üretimi yapan fırınlarda da gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gramaj, hijyen ve fiyat denetimlerinde bulundu.

Sinop'un Ayancık ilçesinde zabıta ekipleri tarafından fırın ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

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