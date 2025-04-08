Gerze'de hafızlık belge töreni düzenlendi
Sinop'un Gerze ilçesinde hafızlıklarını tamamlayan dört öğrenciye belgeleri törenle verildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde hafızlıklarını tamamlayan dört öğrenciye belgeleri törenle verildi.
Gerze İlçe Müftülüğü'ne bağlı Cemile Öz - Sabriye Öztürk Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim gören Alperen Gül, Ahmet Emin Taş, Yusuf Enes Arslan ve Hamza Budak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği Hafızlık Tespit Sınavı'nı başarıyla geçerek hafızlık belgesi almaya hak kazandı.
Belgeler, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş tarafından öğrencilere takdim edildi.
Aktaş, hafızlığın büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, öğrenci ve aileleri tebrik etti.
Törene aileler, kurs yöneticileri ve öğreticiler katıldı.
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