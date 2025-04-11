Sinop'ta sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 kişi yakalandı

Sinop’ta düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Boyabat ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 560 litre kaçak ve sahte etil alkol, 600 alkollü içki yapımında kullanılan anason, 22 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 101 bandrolsüz puro ve bir miktar piyasaya sürülmeye hazırlanmış kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.