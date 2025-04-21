Türkeli ve Durağan'da sahipli köpeklere yönelik mikroçip uygulaması yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan salığı ekiplerince bazı köylerde köpeklere mikroçip uygulaması gerçekleştirildi.

Kimliklendirme işlemlerinin köpeklerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirilmesi suretiyle yapılacağı vurgulanan açıklamada, köpeğini getiremeyecek durumda olan vatandaşların ise Müdürlüğe başvurarak kayıt oluşturması ve döner sermaye ödemesini yapması gerektiği kaydedildi.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan İl Takip Komisyonu kararıyla ilçedeki sahipli köpeklerin kimliklendirilmelerine yönelik sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.