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        Sinop'ta öğrenciler, trafik kurallarını Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda öğrendi

        Sinop'ta öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:11 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:11
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        Sinop'ta öğrenciler, trafik kurallarını Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda öğrendi
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        Sinop’ta öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi.

        Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarınca ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Trafik Tırı, Uğur Mumcu Meydanı’nda öğrencilerle buluştu.

        Burada görevli trafik polislerince kurulan parkurda öğrencilere akülü ve pedallı arabalarla uygulamalı eğitim verildi.

        Daha sonra gruplar halinde eğitim tırına alınan öğrencilere trafik simülasyonu izletilip temel trafik kuralları anlatıldı.

        Mobil Trafik Tırı’nı ziyaret eden Vali Mustafa Özarslan, çocukların geleceğin sürücüleri olduğunu söyledi.

        Çocuklarda küçük yaşlarda trafik bilincinin oluşturmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Özarslan, "Tüm vatandaşlarımızdan bu kurallara uymalarını istiyoruz. Trafik kazalarının en büyük nedenleri; insan kaynaklı hatalar. Bunların önüne geçebilir ve azaltabiliriz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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