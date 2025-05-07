Türkeli'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Sinop’un Türkeli ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçede oluşturulan trafik uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte, Kaymakam Kahraman, sürücülere ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı.
Emniyet ve jandarma ekiplerince de öğrencilere temel trafik kurallarına ilişkin bilgiler aktarılarak, çeşitli hediyeler takdim edildi.
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