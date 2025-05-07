Türkeli'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Emniyet ve jandarma ekiplerince de öğrencilere temel trafik kurallarına ilişkin bilgiler aktarılarak, çeşitli hediyeler takdim edildi.

İlçede oluşturulan trafik uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

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