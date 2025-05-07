Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Türkeli'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:46 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkeli'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop’un Türkeli ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İlçede oluşturulan trafik uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte, Kaymakam Kahraman, sürücülere ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı.

        Emniyet ve jandarma ekiplerince de öğrencilere temel trafik kurallarına ilişkin bilgiler aktarılarak, çeşitli hediyeler takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk

        Benzer Haberler

        Sinop'ta çıkan baca yangını söndürüldü
        Sinop'ta çıkan baca yangını söndürüldü
        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Sinop'ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Sinop'ta öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Dikmen'de Bahar Futbol Turnuvası düzenlendi
        Dikmen'de Bahar Futbol Turnuvası düzenlendi
        Türkeli'de robotik kodlama sınıfı açıldı
        Türkeli'de robotik kodlama sınıfı açıldı
        Ayancık'ta kapalı alanlarda tütün ürünleri kullanımıyla ilgili denetim yapı...
        Ayancık'ta kapalı alanlarda tütün ürünleri kullanımıyla ilgili denetim yapı...