Sinop'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ndeki fuarda, öğretmenler rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan 17 proje sergilendi.

Okul Müdürü Orhan Okur, burada yaptığı konuşmada, bu tür fuarların öğrencilerin gelişimleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Fuarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Okur, şöyle konuştu:

“Bilim fuarları, sadece proje sunumlarının yapıldığı değil, aynı zamanda özgüven kazandıran, yaratıcı düşünmeyi destekleyen ve bilimsel merakı teşvik eden çok önemli eğitim ortamlarıdır. Bu anlamlı etkinliğin öğrencilerimize ilham olması, bilime olan ilgilerini artırması ve yeni fikirlerin tohumu olması diliyorum.”

Sergiyi gezen Kaymakam Ahmet Faruk Öksüz ve Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu da projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.