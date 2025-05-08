Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:04 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop’un Saraydüzü ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ndeki fuarda, öğretmenler rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan 17 proje sergilendi.

        Okul Müdürü Orhan Okur, burada yaptığı konuşmada, bu tür fuarların öğrencilerin gelişimleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        Fuarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Okur, şöyle konuştu:

        “Bilim fuarları, sadece proje sunumlarının yapıldığı değil, aynı zamanda özgüven kazandıran, yaratıcı düşünmeyi destekleyen ve bilimsel merakı teşvik eden çok önemli eğitim ortamlarıdır. Bu anlamlı etkinliğin öğrencilerimize ilham olması, bilime olan ilgilerini artırması ve yeni fikirlerin tohumu olması diliyorum.”

        Sergiyi gezen Kaymakam Ahmet Faruk Öksüz ve Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu da projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom

        Benzer Haberler

        Gerze'de haber alınamayan kişi evinde baygın halde bulundu
        Gerze'de haber alınamayan kişi evinde baygın halde bulundu
        Ayancık'ta Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Ayancık'ta Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        KEİPA toplantısı 14 Mayıs'ta Sinop'ta yapılacak
        KEİPA toplantısı 14 Mayıs'ta Sinop'ta yapılacak
        Köy yaşam merkezleri vatandaşların birliktelik ve kaynaşma duygularını artı...
        Köy yaşam merkezleri vatandaşların birliktelik ve kaynaşma duygularını artı...
        Gerze'de küçükbaş hayvanlara aşılama ve kimliklendirme çalışması yapıldı
        Gerze'de küçükbaş hayvanlara aşılama ve kimliklendirme çalışması yapıldı
        Gerze'de çocuk oyunları etkinliği düzenlendi
        Gerze'de çocuk oyunları etkinliği düzenlendi