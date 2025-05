Boyabat'ta belediye personeline iş sağlığı güvenliği ve eğitimi verildi

Boyabat'ta belediye personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Boyabat Belediyesi olarak güvenli gelecek adına önemli bir adım atarak, bünyemizde görev yapan tüm personelimizin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda görev yapabilmesi amacıyla 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimlerimizi başlatmış bulunuyoruz." denildi.

Boyabat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Cemal Avcı ise "Eğitim programımız, tüm birimlerimizi kapsayacak şekilde planlanmıştır. Belediye Başkanımız Hasan Kara’nın talimatıyla başlatılan bu çalışmada hedefimiz, kazaların önlenmesi, risklerin azaltılması, bilinçli ve güvenli bir iş ortamının oluşturulmasıdır. Personelimizin sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir. İş güvenliği kültürünün yaygınlaşması için eğitim programlarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz. Bu eğitimlerle hem çalışanlarımızın bilinç düzeyini artırmayı hem de iş kazalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı, verimli hizmetin temelidir. Her şeyin başı sağlık, her işin temeli güvenliktir. Eğitim sürecine katkı sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.