AFAD, Boyabat'ta afet farkındalık eğitimi verdi
Sinop Afat Müdürlüğü, Boyabat Kaymakamlığı personeli ve kursiyerlere "afet farkındalık", "yangın farkındalık" ve "şüpheli posta" eğitimleri verdi.
Sinop Afat Müdürlüğü, Boyabat Kaymakamlığı personeli ve kursiyerlere "afet farkındalık", "yangın farkındalık" ve "şüpheli posta" eğitimleri verdi.
Kaymakamlık salonundaki eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar hakkında bilgiler verildi. Daha sonra, deprem ve yangın senaryoları üzerinde uygulamalı tatbikatlar yapıldı.
Kaymakam Enver Yılmaz, emeği geçen Sinop Afat Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, "Afetlere karşı eğitimli ve bilinçli olmanın can kaybı ve yaralanmaları önleyeceğini asla unutmamalıyız." dedi.
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