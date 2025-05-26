Sinop'ta doğada annesiz ve bitkin bulunan yavru ayı koruma altına alındı

Burada veteriner hekimlerce kontrolden geçirilen yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerce teslim alınan yavru ayı Tarım ve Orman Bakanlığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Bunun üzerine yavru ayıyı bulunduğu yerden alarak köy merkezine getiren Filiz, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.

Bir süre yavru ayıyı izleyen Filiz, hayvanın annesinin olmadığını fark etti.

Türkeli ilçesi Satı köyünde yaşayan Erdoğan Filiz, hayvanlarını otlatmak için gittiği ormanlık alanda yavru bir ayı gördü.

Sinop'ta doğada annesiz ve bitkin bulunan ayı yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.

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