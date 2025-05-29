Sinop'ta deniz dibi temizliği yapıldı
Sinop'ta, Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde su altından duba, araç lastiği, kamp sandalyesi ile plastik ve cam şişe gibi atıklar çıkarıldı.
Sinop'ta, Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde su altından duba, araç lastiği, kamp sandalyesi ile plastik ve cam şişe gibi atıklar çıkarıldı.
Türkiye Çevre Haftası kapsamında Deniz Polisi ile Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü dalgıçları tarafından Karadeniz'de dip temizliği gerçekleştirildi.
İskele Meydanı sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar tarafından su altından araç lastikleri, cam ve plastik şişelerin yanı sıra duba, kamp sandalyesi ve misina gibi atıklar yüzeye çıkarıldı.
Denizden toplanan çöpler, çevre bilinci oluşturmak ve denizlerin korunmasına dikkati çekmek amacıyla bir süre sahilde sergilendi.
Çöpler, daha sonra Sinop Belediyesi ekiplerince kamyona yüklenerek çöp ayrıştırma tesisine götürüldü.
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