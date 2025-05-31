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        Sinop'ta çevre temizlik kampanyası başlatıldı

        Sinop Belediyesince "Temiz şehir temiz gelecek" ve "Hep birlikte şehrimizi temizliyoruz" sloganıyla temizlik kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:19
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        Sinop'ta çevre temizlik kampanyası başlatıldı
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        Sinop Belediyesince "Temiz şehir temiz gelecek" ve "Hep birlikte şehrimizi temizliyoruz" sloganıyla temizlik kampanyası başlatıldı.

        Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan Sinop Belediyesi, TEMA Vakfı Sinop Şubesi ve gönüllüler, kentin farklı noktalarında temizlik gerçekleştirdi.

        Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, yaz sezonunun gelişiyle il genelinde çeşitli noktalarda genel temizlik kampanyası başlattıklarını söyledi.

        Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve gönüllülerle kent içinde ve sahillerde iki gün boyunca temizlik çalışması yürütüleceğini belirten Gürbüz, "Karadeniz'in turizm kenti olan Sinop'un temiz olmasını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın tertemiz bir kentte ve çevrede yaşamasını sağlamak amacıyla temizlik kampanyası başlattık. Bu kapsamda öncelikle parklarda, halka açık olan bölgelerde temizlik çalışması başlatıldı." dedi.

        Vatandaşlara çöplerini yere atmamaları uyarısında bulunan Gürbüz, şunları kaydetti:

        "Topladığımız çöpleri de geri dönüştürerek ekonomiye kazandıracağız. Özellikle doğadaki mikro plastikler, başta su kaynakları olmak üzere soluduğumuz havayı ve her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla sağlıklı bir çevre demek, sağlıklı toplum, sağlıklı birey demektir. Tükettiğimiz her ambalaj, her plastik ürün, her pet şişenin kapağı ve kendisi ve diğer kirleticiler doğaya bırakıldığında çok büyük tahribat yapıyor. Özellikle ıslak mendiller, çöp kutuları yerine kanalizasyon sistemine verildiğinde tüm sistemin tıkamasına neden oluyor. Islak mendilleri mutlaka çöpe atalım."

        Gürbüz, Uğur Mumcu Meydanı'nda TEMA Vakfı Sinop Şubesi tarafından atık kağıtlardan geri dönüşüm projesi kapsamında hazırlanan "Sıfır Atık Projesi" resim sergisinin açılışını da gerçekleştirdi.

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