Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta sıfır atığın ve geri dönüşümün önemi çocuklara tiyatroyla anlatıldı

        Sinop'ta kırsal kesimdeki okullarda çocuklara sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini göstermek amacıyla tiyatro gösterisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:25 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta sıfır atığın ve geri dönüşümün önemi çocuklara tiyatroyla anlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta kırsal kesimdeki okullarda çocuklara sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini göstermek amacıyla tiyatro gösterisi yapıldı.

        Kentte daha temiz çevre için sıfır artık ve geri dönüşüm konularında toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Özel İdaresince hayata geçirilen "Sıfır Atık Şehri Sinop Projesi" kapsamında köy okullarında eğitim alan öğrenciler, sıfır atığın ve geri dönüşümün öneminin konu edildiği tiyatro oyunuyla buluşturuluyor.

        Sinop Hayaller Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve yönetmenliğini Enes Cangül'ün yaptığı "Bora geri dönüşüm yolunda" adlı oyunda, çocuklara çevreye bırakılan çöplerin doğaya verdiği zararlar anlatılarak sıfır atık ve geri dönüşüm konularının önemine dikkat çekiliyor.

        Lala Köyü İlkokulu'nda sahnelenen oyunu izleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, AA muhabirine, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmanın her bireyin asli görevi olduğunu söyledi.

        Çocuklara daha güzel dünya hazırlamak amacıyla İl Özel İdaresi olarak sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini anlatan Çınkıl, şunları kaydetti:

        "Hazırlanan bu projeyle tiyatronun büyülü diliyle geri dönüşümün önemini çocuklarımıza anlatarak sıfır atık bilincini sahne üzerinden topluma yaymayı hedefledik. 10 ayrı köy okulunda bu gösteriyi yapıyoruz ki çocuklarımızı daha fazla çevre bilinciyle donatmış olalım. Umuyorum ki yarınların umudu olan çocuklarımıza temiz dünya bırakmak için çıktığımız bu yolculukta sanatla şekillenen çevre bilinci, dalga dalga yayılacaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanları ne ifade verdi?
        Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanları ne ifade verdi?
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Gerze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Gerze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Ayancık Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni yapıldı
        Ayancık Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni yapıldı
        Sinop'ta öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi
        Sinop'ta öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi
        Türkeli'de 139 üniversite öğrencisi mezuniyet heyecanı yaşadı
        Türkeli'de 139 üniversite öğrencisi mezuniyet heyecanı yaşadı
        Sinop'ta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Boyabat'ta uçurtma şenliği düzenlendi
        Boyabat'ta uçurtma şenliği düzenlendi