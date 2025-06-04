Boyabat'ta uzlaştırma dosyalarındaki başarı oranı artıyor

"2024 yılında uzlaştırma bürosuna gelen 270 dosyadan 169'u uzlaşmayla sonuçlandırılmış, yüzde 62 başarı sağlanmıştır. 2025 yılında ise bugüne kadar gelen 108 dosyadan 49'u uzlaşmayla sonuçlanmış olup, 28 dosyanın uzlaştırma işlemleri devam etmektedir. Emekleri, gayretleri ve özverili çalışmaları gösteren tüm uzlaştırmacılarımıza teşekkür ediyorum."

Adliyelerinde 20 uzlaştırmacının görev yaptığını vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

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