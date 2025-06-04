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        Boyabat'ta uzlaştırma dosyalarındaki başarı oranı artıyor

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 2024 yılında uzlaştırma bürosuna gelen 270 dosyadan 169'u tarafların uzlaştırılmasıyla sonuçlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:01 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:01
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        Boyabat'ta uzlaştırma dosyalarındaki başarı oranı artıyor
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde 2024 yılında uzlaştırma bürosuna gelen 270 dosyadan 169'u tarafların uzlaştırılmasıyla sonuçlandırıldı.

        Uzlaştırmacılar Günü dolasıyla adliye binasında düzenlenen programda konuşan Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, uzlaştırma uygulamasının muhtemel iş yükünü hafifleterek adaletin hızlanmasına katkı sunduğunu söyledi.

        Adliyelerinde 20 uzlaştırmacının görev yaptığını vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

        "2024 yılında uzlaştırma bürosuna gelen 270 dosyadan 169'u uzlaşmayla sonuçlandırılmış, yüzde 62 başarı sağlanmıştır. 2025 yılında ise bugüne kadar gelen 108 dosyadan 49'u uzlaşmayla sonuçlanmış olup, 28 dosyanın uzlaştırma işlemleri devam etmektedir. Emekleri, gayretleri ve özverili çalışmaları gösteren tüm uzlaştırmacılarımıza teşekkür ediyorum."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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