Sinop'ta traktörün uçuruma devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı

Kazada ağır yaralanan ve Dikmen Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarmanın uzun uğraşları sonucu uçurumdan çıkarılan sürücü Güleryüz, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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