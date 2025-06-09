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        Sinop'ta traktörün uçuruma devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı

        Sinop'un Dikmen ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 21:19 Güncelleme: 09.06.2025 - 21:19
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        Sinop'ta traktörün uçuruma devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı
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        Sinop'un Dikmen ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

        Ahmet Güleryüz'ün kullandığı 55 AB 820 plakalı traktör, ilçeye bağlı Dudaş köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan ve Dikmen Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarmanın uzun uğraşları sonucu uçurumdan çıkarılan sürücü Güleryüz, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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