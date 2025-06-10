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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 22:41 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:41
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarıyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce adreste ve bir araç içerisinde yapılan aramalarda, 15 gram uyuşturucu madde ile 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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