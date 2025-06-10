Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarıyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreste ve bir araç içerisinde yapılan aramalarda, 15 gram uyuşturucu madde ile 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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