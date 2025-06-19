Sinop'ta şair Ahmet Muhip Dıranas'ı anma etkinliği düzenlendi

Sinop'ta, şair Ahmet Muhip Dıranas'ı anma etkinliği gerçekleştirildi.

Erfelek Kaymakamlığı ve Sinop Üniversitesi işbirliğiyle Erfelek Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, şair Ahmet Muhip Dıranas'ın hayatını anlatan slayt gösterimiyle başladı.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, şiirleriyle gelecek kuşaklara önemli bir miras bırakan Ahmet Muhip Dıranas'ı anmanın bir vefanın gereği olduğunu söyledi.

İnsanların kültürle yaşayan ve yeşeren varlıklar olduğunu anlatan Özarslan, "Şu anda bunun bir örneğini görüyoruz. Erfelek ilçemiz böyle bir değeri içinden yetiştirmiş. Ne mutlu onlara. İstiyoruz ki bu tür etkinliklerle bir farklılık olsun, bu değerli insanlarımız unutulmasın. Şairimiz hep şiirleriyle yaşayacak. Biz olsak da olmasak da yaşayacak ama istiyoruz ki bu vatanda yaşayan çocuklarımız şairlerini tanısın, şiirlerini okusun." dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından Ahmet Muhip Dıranas'ın şiirleri okunarak, hayatına ilişkin konuşmalar yapıldı.