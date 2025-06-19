Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta şair Ahmet Muhip Dıranas'ı anma etkinliği düzenlendi

        Sinop'ta, şair Ahmet Muhip Dıranas'ı anma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:12 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta şair Ahmet Muhip Dıranas'ı anma etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta, şair Ahmet Muhip Dıranas'ı anma etkinliği gerçekleştirildi.

        Erfelek Kaymakamlığı ve Sinop Üniversitesi işbirliğiyle Erfelek Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, şair Ahmet Muhip Dıranas'ın hayatını anlatan slayt gösterimiyle başladı.

        Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, şiirleriyle gelecek kuşaklara önemli bir miras bırakan Ahmet Muhip Dıranas'ı anmanın bir vefanın gereği olduğunu söyledi.

        İnsanların kültürle yaşayan ve yeşeren varlıklar olduğunu anlatan Özarslan, "Şu anda bunun bir örneğini görüyoruz. Erfelek ilçemiz böyle bir değeri içinden yetiştirmiş. Ne mutlu onlara. İstiyoruz ki bu tür etkinliklerle bir farklılık olsun, bu değerli insanlarımız unutulmasın. Şairimiz hep şiirleriyle yaşayacak. Biz olsak da olmasak da yaşayacak ama istiyoruz ki bu vatanda yaşayan çocuklarımız şairlerini tanısın, şiirlerini okusun." dedi.

        Daha sonra öğrenciler tarafından Ahmet Muhip Dıranas'ın şiirleri okunarak, hayatına ilişkin konuşmalar yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        İstanbul'da dehşet! Polisi aradı: Babamı öldürdüm!
        Tarihin en büyük satışı
        Tarihin en büyük satışı
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi'nde kütüphane açıldı
        Sinop'ta Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi'nde kütüphane açıldı
        Sinop'ta kırsal kalkınmaya 56 milyon lira hibe desteği sağlandı
        Sinop'ta kırsal kalkınmaya 56 milyon lira hibe desteği sağlandı
        Sinop'ta hayata geçirilen projeyle öğrencilere halk oyunları öğretiliyor
        Sinop'ta hayata geçirilen projeyle öğrencilere halk oyunları öğretiliyor
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
        Sinop'ta izinsiz yabani orkide satışına ilişkin idari işlem
        Sinop'ta izinsiz yabani orkide satışına ilişkin idari işlem
        Sinop'ta ilçe merkezine inen ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Sinop'ta ilçe merkezine inen ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi