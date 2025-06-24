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        Sinop'ta Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

        Sinop'ta, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:34
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        Sinop'ta Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
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        Sinop'ta, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde Sinop TSO binasında düzenlenen toplantıda, KUZKA Sinop İl Koordinatörü Halil İbrahim Kırlı tarafından katılımcılara vergi indirimleri, SGK teşvikleri, yeşil ve dijital dönüşüm, enerji, hayvancılık, ve seracılık alanlardaki yatırım fırsatlarına ilişkin bilgi aktarıldı.

        Katılımcılara, yeni sistemin sunduğu destek unsurları, başvuru süreçleri ve bölgesel yatırım fırsatlarına yönelikte bilgiler de verilen toplantıya Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş ile iş dünyası temsilcileri ve ilgili paydaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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