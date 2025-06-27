Sinop'ta kaçak su kullanan 9 aboneye 225 bin lira para cezası uygulandı

Sinop'ta kaçak su kullandıkları tespit edilen 9 aboneye 225 bin lira idari para cezası verildi.

Vali Mustafa Özarslan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kentte kırsal bölgelerdeki kaçak su kullanımının önlenmesine dair yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Özellikle yaz aylarında köylerde yaşanan nüfus artışıyla yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların suya ulaşımlarında sıkıntılar yaşandığını aktaran Özarslan, bu sorunun temel kaynağının yaşam sürelerini tamamlamış içme suyu altyapıları olduğunu vurguladı.

Vali Özarslan, İl Özel İdaresinin bütçe imkanları doğrultusunda her yıl altyapı yenileme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak sorunun bir yönü de maalesef kırsalda halkımızın su saati kullanma alışkanlığının yeterince yerleşmemesidir. Kırsalda, köylerimizde verilen içme suyu hizmetinin bedelini ödemeden suyu usulsüz ve kaçak olarak kullanan, diğer abonelerin hakkını gasbeden kişilere karşı 2024 yazında mücadele etmiş ve büyük oranda kaçak kullanımın önüne geçmiştik. Sinop merkez ilçemizdeki köylerimizde usulsüz su kullanımlarını tespit amaçlı kurduğumuz ekip çalışmalarını bu yaz da etkili şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde, saat harici kaçak su kullanımında bulunan 9 aboneye toplam 225 bin lira idari para cezası uyguladık."