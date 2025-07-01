Sinop'ta 6,5 kilogramlık beyaz kötek balığı avlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde 6,5 kilogram ağırlığında beyaz kötek balığı yakalandı.

Küçük tekneleriyle ilçe açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan beyaz kötek balığı, tezgahta kilogramı 750 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Sinan Yalçın, AA muhabirine, sabah saatlerinde kardeşiyle denize bıraktıkları ağı kontrol etmeye gittiklerini söyledi.

Ağda büyük bir balık olduğunu gördüklerini anlatan Yalçın, "Ağı çektiğimiz zaman kötek balığı olduğunu anladık. Daha önce de kötek balığı yakalamıştık ama bu kadar büyüğüne ilk kez rastladık. Genellikle ızgarada pişirilerek tüketilen bir balık türü. Bizlere nasip oldu." diye konuştu.