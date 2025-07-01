Sinop'ta vatandaşlar Kabotaj Bayramı'nda koç ve altın için yarıştı

Akkaya ile halat çekme yarışmasına katılan takım üyelerine koç hediye edilirken, yüzme kategorilerinde dereceye girenlere ise altın verildi.

İlgiyle izlenen yarışmalarda katılımcılar, uzun süre direkten Türk bayrağını almak için mücadele etti.

İskele Meydanı sahilinde yapılan kutlamalarda halat çekme, yüzme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları gerçekleştirildi.

Sinop’ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler, koç ve altınla ödüllendirildi.

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