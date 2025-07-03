Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erfelek ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreste yapılan aramada, 17 kök kenevir bitkisi, bir kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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