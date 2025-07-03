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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 23:58 Güncelleme: 03.07.2025 - 23:58
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erfelek ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce adreste yapılan aramada, 17 kök kenevir bitkisi, bir kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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