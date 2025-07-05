Türkeli' de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İlçeye bağlı Ayaz köyünde makilik alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

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