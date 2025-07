Güçlerini birleştiren 16 kadın, kurdukları tesiste mantar üretimine başladı

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, aldıkları hibe desteğiyle kurdukları tesiste tonlarca mantar üretti.

Mali müşavirlik, diş hekimliği, mimarlık ve esnaflık gibi farklı mesleklerle uğraşan ve 2023'te bir araya gelen 16 kadın, hem kırsal kalkınmaya hem de ekonomiye katkı sunmak amacıyla aynı yıl içinde Sinopya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.

Önce küçük bir tesiste meyve kurutmaya başlayan, ardından bir kooperatif üyesinin tavsiyesi üzerine istiridye mantarı üretimi yapmaya karar veren kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu.

Başvuruları geçen yıl kabul edilen kadınlar, aldıkları 6 milyon liralık hibe desteğiyle yine aynı yıl içinde merkez ilçeye bağlı Kılıçlı köyünde mantar üretim tesisi kurma çalışmalarına başladı.

- Tesisin enerjisi güneşten

Yaklaşık bir yıl içinde tesisin kurulumunu tamamlayan kadınlar, enerjisini güneşten elde ettikleri tesiste ilk hasat döneminde 7 ton mantar üretimi gerçekleştirdi.

Beş dönüm arazi üzerine kurulan mantar üretim ünitesinin bulunduğu tesiste yeni yapılacak yatırımlarla aylık üretim kapasitesinin 10 tona çıkarılması hedefleniyor.

Kooperatif başkanı Arzu Özmen, AA muhabirine, kooperatif üyesi 16 kadının her birinin kendi alanlarında iş kadınları olarak görev üstlendiklerini söyledi.

Kooperatifin ve tesisin kuruluş süreçlerinin zorlu geçtiğini anlatan Özmen, buna rağmen 16 kadının gücüyle bu zorlukların üstesinden geldiklerini vurguladı.

6 milyonu hibe olmak üzere 17 milyon lira yatırımla 2024'te yapımını tamamladıkları tesiste mantar üretimine başladıklarını aktaran Özmen, söyle konuştu:

"Tesisimizdeki her bir ünitemiz 100 metrekare alana sahip ve dört ayrı odadan oluşuyor. Her oda 10 ton kompostu alma kapasitesine sahip. Kompostu kendimiz yapıyoruz, bu noktada maliyetleri de düşürüyoruz. Normalde şu an mantarın kilogramı 250 lira civarı iken bizim burada üretmemizden kaynaklı 100 ila 150 lira bandında satılıyor. İki ayda 7 ton mantar hasadı yaptık. Artık kademeli olarak üretmeye devam ediyoruz."

Özmen, mantarların pazarlanmasında il içi ve dışı bazı firmalarla anlaşma yaptıklarını, kapasite artırım süreci sonrası yeni anlaşmalar planladıklarını dile getirdi.