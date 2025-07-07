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        Güçlerini birleştiren 16 kadın, kurdukları tesiste mantar üretimine başladı

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, aldıkları hibe desteğiyle kurdukları tesiste tonlarca mantar üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:03
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        Güçlerini birleştiren 16 kadın, kurdukları tesiste mantar üretimine başladı
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        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, aldıkları hibe desteğiyle kurdukları tesiste tonlarca mantar üretti.

        Mali müşavirlik, diş hekimliği, mimarlık ve esnaflık gibi farklı mesleklerle uğraşan ve 2023'te bir araya gelen 16 kadın, hem kırsal kalkınmaya hem de ekonomiye katkı sunmak amacıyla aynı yıl içinde Sinopya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.

        Önce küçük bir tesiste meyve kurutmaya başlayan, ardından bir kooperatif üyesinin tavsiyesi üzerine istiridye mantarı üretimi yapmaya karar veren kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu.

        Başvuruları geçen yıl kabul edilen kadınlar, aldıkları 6 milyon liralık hibe desteğiyle yine aynı yıl içinde merkez ilçeye bağlı Kılıçlı köyünde mantar üretim tesisi kurma çalışmalarına başladı.

        - Tesisin enerjisi güneşten

        Yaklaşık bir yıl içinde tesisin kurulumunu tamamlayan kadınlar, enerjisini güneşten elde ettikleri tesiste ilk hasat döneminde 7 ton mantar üretimi gerçekleştirdi.

        Beş dönüm arazi üzerine kurulan mantar üretim ünitesinin bulunduğu tesiste yeni yapılacak yatırımlarla aylık üretim kapasitesinin 10 tona çıkarılması hedefleniyor.

        Kooperatif başkanı Arzu Özmen, AA muhabirine, kooperatif üyesi 16 kadının her birinin kendi alanlarında iş kadınları olarak görev üstlendiklerini söyledi.

        Kooperatifin ve tesisin kuruluş süreçlerinin zorlu geçtiğini anlatan Özmen, buna rağmen 16 kadının gücüyle bu zorlukların üstesinden geldiklerini vurguladı.

        6 milyonu hibe olmak üzere 17 milyon lira yatırımla 2024'te yapımını tamamladıkları tesiste mantar üretimine başladıklarını aktaran Özmen, söyle konuştu:

        "Tesisimizdeki her bir ünitemiz 100 metrekare alana sahip ve dört ayrı odadan oluşuyor. Her oda 10 ton kompostu alma kapasitesine sahip. Kompostu kendimiz yapıyoruz, bu noktada maliyetleri de düşürüyoruz. Normalde şu an mantarın kilogramı 250 lira civarı iken bizim burada üretmemizden kaynaklı 100 ila 150 lira bandında satılıyor. İki ayda 7 ton mantar hasadı yaptık. Artık kademeli olarak üretmeye devam ediyoruz."

        Özmen, mantarların pazarlanmasında il içi ve dışı bazı firmalarla anlaşma yaptıklarını, kapasite artırım süreci sonrası yeni anlaşmalar planladıklarını dile getirdi.

        - "'Yapamazlar, neden uğraşıyorsunuz' kısımlarını çok duyduk"

        Yola çıktıkları ilk günlerde çevrelerinden "Yapamazlar" söylemini sıklıkla duyduklarını ifade eden Özmen, bugün oluşan tablonun kadınlar adına gurur verici olduğunu belirtti.

        Bundan sonraki ana hedeflerinin kırsal kalkınmaya daha fazla katkı sunmak olduğuna işaret eden Özmen, şunları kaydetti:

        "Bu süreç çok zorluydu. Birincisi algı, kooperatif olunca 'olmaz, yapılamaz, batacaklar, yapamazlar, neden uğraşıyorsunuz' gibi kısımlarını çok duyduk ama bize inananlarla bir yola çıktık. 17 milyonluk bir tesis, yolla ilgili sıkıntılarımız oldu, elektrik ile ilgili sıkıntılar yaşadık. Yine suyla ilgili sıkıntılarımız oldu. Hala yolla ilgili sıkıntılarımız var ama bunları da devletimizin desteğiyle aşacağımızı düşünüyoruz.”

        Özmen, tesiste 3 kişinin istihdam edildiğini, hasat dönemlerinde ise bu sayının geçici olarak artırıldığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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