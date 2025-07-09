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        Sinop'ta denizden perde kornişi, merdiven ve kamyon lastiği çıkarıldı

        Sinop'ta 16 dalgıcın katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde su altında perde kornişi, merdiven ve kamyon lastiği gibi atıklara rastlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:47 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:01
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        Sinop'ta denizden perde kornişi, merdiven ve kamyon lastiği çıkarıldı
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        Sinop'ta 16 dalgıcın katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde su altında perde kornişi, merdiven ve kamyon lastiği gibi atıklara rastlandı.

        Sinop Eğitim Programları Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneğince yürütülen "Avrupa Birliği Dayanışma Programı Yüksek Öncelikli Bölgelerde Gönüllü Takımı Projesi" kapsamında Karadeniz'deki deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Sinop'ta deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.

        Kentin iç liman mevkisindeki etkinlikte, 9 ülkeden gönüllü dalgıçların yanı sıra Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü dalgıçları da su altı temizliği yaptı.

        Dalgıçlarca karaya çıkarılan perde kornişi, merdiven, kamyon lastiği, duba, yağ tenekesi, cam şişeler ve metal atıklardan oluşan çöpler, Sinop Belediyesi ekiplerince kamyona yüklenerek ayrıştırma tesisine götürüldü.

        Dernek Başkanı Ebru Kuru, AA muhabirine, projelerinin Karadeniz'de oluşan çöp varlığına karşı farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

        Sinop'un coğrafi konumu açısından çöp varlığına sahip kent olduğunu anlatan Kuru, bu kirliliğin sadece kent sakinlerinden değil, komşu ülkelerden de kaynaklandığını dile getirdi.

        Dalga, rüzgar ve akıntı nedeniyle Sinop sahillerinde çöp görülebildiğine işaret eden Kuru, "Projemizde 9 ülkeden 28 genç yer alıyor. Bunların 16'sı dalgıç, diğerleri de sanatçılardan oluşuyor. 16 dalgıcımız dört gün süreyle deniz dibinden çöpleri toplayacak, sanatçılar da suyun altından çıkan çöpleri turistlerin en yoğun gezdiği yerde sergileyecek. Amacımız, Karadeniz'de oluşan kirliliğe dikkati çekerek insanlarda farkındalık oluşturmak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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