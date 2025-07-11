Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Türkeli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 18:42 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkeli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçe merkezi Gemiyanı Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında Hanife Cankur'a ait dairede yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Klimadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Yangın sonucu dairede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Osimhen için yeni teklif!
        Osimhen için yeni teklif!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!

        Benzer Haberler

        Boyabat OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
        Boyabat OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
        Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı başladı
        Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı başladı
        Girişimci kadınların kurduğu lavanta tarlaları Sinop turizmini renklendirdi
        Girişimci kadınların kurduğu lavanta tarlaları Sinop turizmini renklendirdi
        Türkeli'de jandarma ekiplerince ormanlık alanda denetim yapıldı
        Türkeli'de jandarma ekiplerince ormanlık alanda denetim yapıldı
        Sinop'ta İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Sinop'ta İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Sinop'ta denizden perde kornişi, merdiven ve kamyon lastiği çıkarıldı
        Sinop'ta denizden perde kornişi, merdiven ve kamyon lastiği çıkarıldı