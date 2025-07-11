Türkeli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçe merkezi Gemiyanı Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında Hanife Cankur'a ait dairede yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Klimadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın sonucu dairede hasar oluştu.
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