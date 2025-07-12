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        Türkeli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:10 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:10
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        Türkeli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hasan Fehmi Gürleyen yönetimindeki 34 YC 0257 plakalı otomobil, Gemiyanı Mahallesi'nde şarampole düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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