Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 gençten biri öldü

Akıntıya kapılarak kaybolan Uçar ise yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, deniz polisi ve Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Akliman bölgesi sahilinde denize giren 20 yaşındaki Polat Can Uçar ile arkadaşı 18 yaşındaki Samet Keten, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Sinop'ta serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 gençten biri öldü, diğeri hastaneye kaldırıldı.

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