Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 gençten biri öldü

        Sinop'ta serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 gençten biri öldü, diğeri hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:28 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 gençten biri öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 gençten biri öldü, diğeri hastaneye kaldırıldı.

        Akliman bölgesi sahilinde denize giren 20 yaşındaki Polat Can Uçar ile arkadaşı 18 yaşındaki Samet Keten, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, deniz polisi ve Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Keten, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Akıntıya kapılarak kaybolan Uçar ise yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uçar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Bodrum'da kokutan yangın
        Bodrum'da kokutan yangın
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu

        Benzer Haberler

        Sinop'ta bazı bölgelerde denize giriş yasaklandı
        Sinop'ta bazı bölgelerde denize giriş yasaklandı
        Türkeli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Türkeli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Türkeli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Türkeli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Boyabat OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
        Boyabat OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
        Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı başladı
        Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı başladı