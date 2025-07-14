Boyabat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
M.D. idaresindeki 57 DA 252 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde bölünmüş yolun ortasındaki alana devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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